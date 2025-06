"Os Sobreviventes" chegou à Netflix na passada sexta-feira, 6 de junho, e no fim de semana de estreia conquistou os primeiros lugares do top do serviço de streaming. A série australiana é protagonizada por Charlie Vickers como Kieran Elliott e Yerin Ha como Mia Chang, um jovem casal que é confrontado com fantasmas do passado quando regressa à terra natal.

"A vida de Kieran Elliott muda para sempre quando duas pessoas morrem afogadas e uma jovem desaparece na sua cidade natal, Evelyn Bay. Após 15 anos fora, Kieran regressa com a recém-formada família, e uma nova tragédia faz vir ao de cima os sentimentos de culpa que mantinha reprimidos. Uma rapariga aparece morta na praia, e a subsequente investigação ameaça revelar segredos há muito escondidos, a verdade sobre a jovem desaparecida e um assassino no seu seio", adianta o serviço de streaming.

Para o criador, Tony Ayres, a série é "um melodrama familiar disfarçado de mistério policial". "Porque aquilo que realmente está no centro da história é, por exemplo, um filho que quer o amor da mãe, e uma mãe que simplesmente não o consegue dar, porque todo o seu mundo pode desmoronar", destaca.

Segundo Ayres, "Os Sobreviventes" centra-se em "temas de família e perda e nas histórias que contamos uns aos outros para tentar entender a perda".