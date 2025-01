"O Agente da Noite", série baseada no romance de Matthew Quirk que conquistou o top da Netflix em março de 2024, está de volta. A segunda temporada da série protagonizada por Gabriel Basso estreou-se esta quinta-feira, dia 23 de janeiro, no serviço de streaming.

Na nova temporada, o protagonista, Peter, vai descobrir novos mistérios na Night Action, uma organização ultrassecreta repleta de ameaças mortais. "O destino da nação depende só dele", adianta a Netflix no trailer da segunda temporada.

Ao site Tudum, da Netflix, Gabriel Basso adiantou que a sua personagem vai enfrentar "novos obstáculos mortais". "Acho que o Peter está a tentar encontrar o seu equilíbrio neste novo mundo. Ele não teve tempo para se adaptar", frisa.

Veja o trailer:

A série estreou-se no primeiro lugar do top de conteúdos de TV de língua inglesa, com 168,71 milhões de visualizações, tornando-se no título mais visto esta semana. A primeira temporada do thriller conquistou o terceiro lugar na semana de estreia e chegou no Top 10 em 93 países.

Criada por Shawn Ryan, autor de produções como "The Shield – O Protetor" ou "S.W.A.T.", segue um jovem agente do FBI, Peter Sutherland (Gabriel Basso), que é apanhado no meio de uma conspiração internacional.

"O Agente da Noite é um sofisticado thriller de ação sobre um agente do FBI de baixa patente que trabalha na cave da Casa Branca, atento a um telefone que nunca toca – até à noite em que o faz. Esse momento decisivo acaba por envolver o agente numa conspiração fluida e perigosa que o conduz até à própria Sala Oval", resume a Netflix.

Ao longo da investigação, surgem várias pistas sobre um infiltrado russo no governo norte-americano.