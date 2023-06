A primeira produção televisiva de Xavier Dolan será lançada em Portugal pela Filmin já a 27de junho, anunciou a plataforma em comunicado..

"A noite em que Logan despertou" é criada, realizada e protagonizada pelo "enfant terrible" e prodígio do cinema canadiano, premiado por filmes como "Amores Imaginários" (2010), "Laurence Para Sempre" (2012), "Tom na Quinta" (2013), "Mamã" (2014) e "Tão só o Fim do Mundo" (2016).

"Thriller" psicológico que promete a revelação de segredos de família, incluindo um crime e muito castigo, a minissérie de cinco episódios de 60 minutos baseia-se na peça homónima de Michel Marc Bouchard ("La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé") em que participou originalmente como ator.

O restante elenco também regressou: Julie LeBreton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Patrick Hivon e Julianne Côté.

Xavier Dolan

"No início dos anos 90, Mimi e o seu irmão Julien são os melhores amigos de Logan. São um trio inseparável. Jogam na equipa de basebol e acabaram de ganhar o campeonato regional, enquanto Mimi sonha em ser actriz de teatro. Mas, em 1991, a relação entre eles sofre uma reviravolta quando Logan, no dia do seu 17º aniversário, viola Mimi, que tem 14 anos. Trinta anos depois, Mimi, agora uma tanatologista de renome, regressa à sua terra natal para tratar do corpo da sua mãe e reencontra-os. Os rancores e as velhas feridas ressurgem mais fortes do que nunca", destaca a sinopse oficial.

Nos créditos, outro destaque incontornável: uma banda sonora composta pelo lendário Hans Zimmer, o vencedor dos Óscares com "O Rei Leão" (1994) e "Dune" (2021), com "Gladiador", "O Último Samurai", "Dunkirk" e as sagas "Piratas das Caraíbas" e "O Cavaleiro das Trevas" no currículo.