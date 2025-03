"O Leopardo", a baseada naquele que é muitas vezes considerado um dos melhores romances italianos de sempre - e que inspirou o aclamado filme homónimo de Luchino Visconti, estreado em 1963, é a nova série italiana da Netflix e uma das grandes apostas do mês. A primeira temporada de seis episódios estreou-se esta quarta-feira, 5 de março.

De acordo com a sinopse, a produção é "uma sensualmente deslumbrante série épica, com a história a decorrer no contexto revolucionário da Sicília da década de 1860".

A série segue a história de Don Fabrizio Corbera, Príncipe de Salina, um homem com uma vida privilegiada e repleta de beleza. Porém, com a Itália a progredir em direção à unificação e a antiga ordem aristocrática ameaçada, ele apercebe-se de que o futuro da sua família está em risco. Novas alianças são uma necessidade, mas representam também uma ameaça aos seus princípios.

"Don Fabrizio acaba inevitavelmente por ser confrontado com uma escolha impossível. Ele tem o poder de combinar um casamento entre a abastada e bela Angelica e o seu sobrinho, Tancredi, que pode assegurar o legado da família. Contudo, ao fazê-lo, estaria a quebrar o coração da sua filha favorita, Concetta", resume a Netflix.

De acordo com o serviço de streaming, a série apresenta-se como uma análise moderna a temas intemporais: poder, amor e o preço do progresso.

Veja o trailer: