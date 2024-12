"Bairro do Humor" é uma das primeiras apostas para 2025 da RTP1. A série que junta Eduardo Madeira, Jéssica Athayde, Carla Maciel, Joana Machado Madeira, João Maria, Gonçalo Cabral, Jel e Dinarte de Freitas estreia-se no dia 4 de janeiro, às 21h00.

Da autoria de Eduardo Madeira, a comédia vai acompanhar as peripécias de uma equipa de televisão norte-americana que vai fazer um documentário sobre o destino turístico da moda: Portugal. "O retrato de um Portugal que está na moda, mas onde a visita de uma equipa de televisão norte-americana vai dar origem a situações caricatas que traduzem o dia a dia de um bairro português", adianta a RTP1.

Todos conhecem o país de Cristiano Ronaldo, Luís Vaz de Camões e Sara Sampaio, mas também das praias, gastronomia, vinho do Porto, Fado e pastéis de nata. "Mas como vivem realmente os portugueses? Que povo é este que não aparece nos postais nem nos programas turísticos? E como se comporta no dia a dia? Para saberem, escolhem para ilustrar o documentário um bairro típico português: O Bairro do Humor. Esta equipa confronta-se com uma manta de retalhos da vida de um povo ora sentimental, ora resmungão. Um povo alegre e ao mesmo tempo triste. Um povo bipolar, apaixonante e desconcertante. O documentário da equipa de televisão norte-americana acaba por ser uma sequência de quadros que retratam situações caricatas e muitos momentos em que só dá mesmo para rir! O retrato do dia a dia de um bairro português", resume o canal em comunicado.

Segundo Eduardo Madeira, "a ideia surgiu para retratar um Portugal que está na moda". "Todos os dias saem notícias sobre termos as melhores praias, gastronomia, serras, tudo… mesmo que às vezes não se perceba como. E por isso no Bairro do Humor vamos perceber que povo é este e que está a apaixonar o mundo. Não queremos ir ao encontro do retrato turístico, mas sim do Portugal contemporâneo. Eu, juntamente com um incrível elenco, vamos fazer rir sobre nós próprios", frisa o ator.