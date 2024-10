"Bairro do Humor" é uma das próximas apostas da ficção da RTP1. A série de humor criada por Eduardo Madeira já está a ser gravada e vai contar com Jessica Athayde, Carla Maciel, Dinarte Freitas, Jel, Joana Madeira ou Gonçalo Cabral no elenco principal.

Segundo o canal, "Bairro do Humor" é uma comédia "onde se explora o facto de Portugal ser um destino turístico que está na moda". "Mas a visita de uma equipa de televisão norte-americana para realização de um documentário sobre o nosso país vai, sim, dar origem a várias situações caricatas que traduzem o dia a dia de um bairro português", acrescenta o comunicado.

"Tem a ver com o facrto Portugal estar um bocadinho na moda. Todos os dias aparecem notícias de que temos as melhores praias, o melhor destino de férias, a melhor gastronomia. Então, há uma equipa de reportagem norte-americana que vem perceber que Portugal é este que está na moda. E acho que eles não vão chegar a conclusões muito agradáveis", resumiu Eduardo Madeira em conversa com o SAPO Mag no evento de apresentação da grelha de programas de humor da RTP1.

Para o humorista, a série tem com objetivo fazer uma análise "bastante satírica e mordaz sobre o que é o português e como se comporta atualmente".

Já Vasco Pereira Coutinho, que faz parte do elenco, confessa que está feliz com o novo desafio no pequeno ecrã: "Agregar tantas pessoas diferentes e com tanto e variado talento, torna os projetos ainda mais aliciantes. Não podia estar mais feliz por poder embarcar nesta aventura e estar a aprender tanto com toda a equipa. É apenas o meu segundo projeto em televisão, ambos na RTP, que muito respeito e muito contribui para a promoção da cultura em Portugal".