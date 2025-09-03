Depois de quatro temporadas e anos de silêncio, o universo de “The Librarians” está de volta. Em “The Next Chapter”, Dean Devlin expande a saga com novas personagens, cenários europeus e enigmas mágicos. Em entrevista ao SAPO Mag, o criador fala sobre o tão esperado regresso e o desafio de manter a essência que conquistou os fãs. A nova série estreia a 9 de setembro no Syfy.