"The Morning Show", protagonizada e produzida por Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, regressa no final do verão à Apple TV+. Em comunicado, o serviço de streaming confirmou que a terceira temporada da série se estreia a 13 de setembro.

Os dois primeiros episódios serão disponibilizados no dia de estreia e os restantes oito chegam à plataforma semanalmente, todas as quartas-feiras.

Na nova temporada, o canal enfrenta "um futuro incerto e as lealdades serão postas à prova quando um magnata da tecnologia se interessar pela UBA". "Alianças inesperadas vão ser formadas, vidas privadas vão-se tornar armas e todos vão ser forçados a desafiar os seus princípios dentro e fora do set", resume a Apple TV+.

Além de Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, o elenco da série conta com Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie e Julianna Margulies.