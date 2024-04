Chegou ao fim uma das mais confusas ausências no que diz respeito a séries em Portugal.

Esta quinta-feira, o canal AMC anunciou finalmente a estreia em exclusivo da série "Interview With the Vampire", a aclamada adaptação baseada na icónica obra de Anne Rice: chega já na segunda-feira, 22 de abril, às 22h10.

A primeira temporada com sete episódios foi exibida pela primeira vez nos EUA entre outubro e novembro de 2022. Ainda antes da estreia, o AMC renovou para uma segunda temporada com oito episódios, que chegará ao canal original a 12 de maio.

A série segue a história de amor, sangue e imortalidade de Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), Lestat de Lioncourt (Sam Reid) e Claudia (Bailey Bass), relatada ao jornalista Daniel Molloy (Eric Bogosian), que sucedem respetivamente a Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst e Christian Slater no filme de 1994 que, apesar de elogiado, deixava os elementos 'queer' mais nas 'entrelinhas'.

"Ressentido pelas limitações da vida de um homem negro em Nova Orleães no princípio do século XX, Louis resiste à oferta de evasão definitiva proposta pelo libertino Lestat, convertendo-se no seu companheiro vampiro. Os seus novos atraentes poderes trazem um preço violento e a chegada de Claudia, a vampira infantil de Lestat, fará com que comecem uma viagem de vingança e expiação de várias décadas", resume a sinopse.

O comunicado recorda que a primeira temporada obteve uma pontuação positiva de 98% pela crítica no 'site' Rotten Tomatoes e foi classificada pela revista Time como “a melhor série de fantasia da temporada”, entre outros elogios à qualidade da adaptação a partir das obras de Anne Rice e a química entre os atores.

