A RTP2 vai estrear a 17 de junho a série "Isto é Paris", realizada por Marc Fitoussi. Ao longo de seis episódios, a produção traz ao ecrã o glamour, os dramas pessoais e os bastidores da Tout-Paris, emblemática casa de espetáculos.

"A história do Tout-Paris, um cabaré icónico que perpetua a lenda das loucas noites parisienses, herança de uma era dourada do entretenimento que Gaspard Berthille recebeu de seu pai, o lendário líder do espetáculo do cabaré. Mas Gaspard não consegue manter o sucesso do estabelecimento", adianta o canal.

O negócio enfrenta uma grande crise e os motivos podem ser muitos: um espetáculo ultrapassado, má gestão ou a concorrência. É o que vamos descobrir nesta viagem pelos bastidores deste espaço único nas noites parisienses.

"Numa primeira fase, Gaspard pensa em vender, mas depois decide tentar uma última e ousada tentativa de renovação e para isso reúne toda a equipa para criar um novo espetáculo de revista. No entanto, a chegada inesperada de um investidor misterioso e do seu filho vai transformar a vida e o destino de toda a equipa do cabaré", acrescenta a RTP2.

A série conta com Monica Bellucci, Alex Lutz, Charlotte de Turckheim, Nicolas Maury, Anne Marivin, Effy - Katarzyna Sawczuk, Nastasia Caruge e Salomé Dewaels nos principais papéis.