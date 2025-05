"Sereias" ("Sirens", no título original), minissérie protagonizada por Meghann Fahy, Julianne Moore, Kevin Bacon e Milly Alcock, chegou na passada quinta-feira, 22 de maio, à Netflix. No fim de semana de estreia, a primeira temporada, criada por Molly Smith Metzler ("Orange Is the New Black", "Maid"), conquistou a liderança do top global do serviço de streaming.

Segundo o site FlixPatrol, a minissérie chegou ao primeiro lugar do ranking em 42 países, incluindo Portugal.

A comédia negra decorre durante o fim de semana do Dia do Trabalhador e acompanha Devon (Meghann Fahy) durante uma viagem para uma ilha luxuosa, onde percebe que as águas ao redor são mais turvas do que parecem à primeira vista. "Ela define o ritmo, especialmente da comédia. Escolher a Meghann foi um presente dos céus", sublinha a criadora ao Tudum.

"Esta história tem muita garra. Tem momentos reais de drama e vai deixar as pessoas desconfortáveis. É uma verdadeira comédia negra — e tem uma vibração de mitologia grega", acrescenta.

Muitos desses momentos de humor sombrio acontecem quando Devon tenta aproximar-se da sua irmã mais nova, Simone (Milly Alcoc), mas não consegue, devido à presença da chefe da irmã, a enigmática e inexplicável Michaela (Julianne Moore,), que reina na ilha e no coração de Simone.

"Devon acha que a irmã, Simone, tem uma relação sinistra com a sua nova chefe, a enigmática socialite Michaela Kell. A vida de luxo de Michaela tem um efeito inebriante sobre Simone, e Devon decidiu que está na altura de pôr um travão à obsessão", adianta a Netflix.

"Quando chega o momento da verdade, Devon percebe que não tinha ideia da adversária formidável que encontraria em Michaela. A ação de 'Sereias' decorre ao longo de um fim de semana explosivo na faustosa propriedade costeira dos Kell e traça um retrato incisivo, sensual e irónico das mulheres, do poder e da hierarquia social", resume o serviço de streaming.