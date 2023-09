O primeiro episódio de "The Continental: From the World of John Wick" ficou disponível hoje na Amazon Prime Video.

Tratada como um grande evento televisivo a nível mundial, a prequela de três episódios explora a história da origem do icónico hotel de assassinos no universo cinematográfico John Wick.

A minissérie foca-se em alguns assassinos no hotel que lhes serve de santuário e as histórias têm lugar em 1975, 40 anos antes dos filmes com Keanu Reeves.

No centro dos acontecimentos estará a versão mais jovem de Winston Scott (Ian McShane nos filmes, Colin Woodell no pequeno ecrã), "que é arrastado para o inferno da Nova Iorque dos anos 70 para confrontar um passado que pensava ter deixado para trás. Winston traça uma rota mortal através do misterioso submundo do hotel, numa tentativa desesperada de se apoderar do hotel que eventualmente se tornará o seu trono", descreve o comunicado oficial da plataforma.

O Continental é gerido por Cormac, personagem a cargo de Mel Gibson, um "casting" controverso após anos de polémicas de violência doméstica, racismo e antissemitismo, que tem arrefecido as reações à minissérie na imprensa anglo-saxónica: o crítico do jornal britânico "The Guardian", por exemplo, atribui a classificação positiva de três estrelas, mas diz que a produção não precisava "escolher um verdadeiro vilão como o seu principal antagonista").

Com elogios às prestações de Ayomide Adegun como Charon (interpretado pelo falecido Lance Reddick na saga) e Mishel Prada, no elenco estão ainda Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Nhung Kate, Ben Robson, Peter Greene, Jeremy Bobb e Katie McGrath.

Os restantes episódios serão lançados a 29 de setembro e 6 de outubro.

TRAILER LEGENDADO.