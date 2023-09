Quando Ron Leshem, produtor executivo da série de televisão vencedora do Emmy "Euphoria", estava a decidir onde estrear o seu novo projeto, o corajoso drama policial juvenil israelita "Bad Boy", deteve-se no Festival de Cinema de Toronto.

"Normalmente, íamos a um festival de TV. Mas com isto sentimos que se trata de uma criação cinematográfica e que precisa de um festival de cinema", disse Leshem à France-Presse (AFP) em entrevista.

Ele e o co-criador de “Bad Boy”, Hagar Ben-Asher, não estavam sozinhos: o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), que serviu de plataforma de lançamento para vários filmes vencedores dos Óscares, é agora também um trampolim para a televisão de prestígio, com um alinhamento de grandes estrelas em 2023.

A Netflix revelou o primeiro episódio de sua tão aguardada minissérie “All the Light We Cannot See”, um épico da Segunda Guerra Mundial baseado no romance vencedor do Prémio Pulitzer de Anthony Doerr e protagonizado pelo três vezes nomeado aos Óscares Mark Ruffalo.

A Amazon Prime Video da Amazon também chegou à cidade com “Expats”, um drama ambientado em Hong Kong que explora as vidas entrelaçadas de expatriados ricos e pobres na cidade, protagonizado pela vencedora do Óscar Nicole Kidman.

Para o CEO do TIFF, Cameron Bailey, a programação ampliada do horário nobre do festival é resultado do “crescimento das séries e da integração real entre as pessoas que estão a fazer séries e as que estão a fazer filmes para os cinemas”.

"Muitas vezes são os mesmos argumentistas, realizadores, produtores, atores. Faz sentido aprofundar esse mundo", disse Bailey à AFP.

As séries de TV ‘viajam facilmente’

Os criadores de "Bad Boy", Ron Leshem e Hagar Ben-Asher (centro) com os protagonistas da série, Guy Menaster e Havtamo Farda

"Bad Boy", que está à venda em Toronto, mergulha na história verdadeira e surreal do comediante israelita Daniel Chen que, quando era criança, foi encarcerado num sombrio centro de detenção juvenil.

Vinte anos depois, a série – filmada em hebraico – mostra que os segredos do seu passado são um fardo e uma ameaça constantes.

Como explicam Leshem e Ben-Asher, o adolescente - então conhecido como Dean - aprendeu a usar o humor atrás das grades para sobreviver.

“Não é uma história sombria – é a história de um indivíduo que encontrou o seu talento num lugar muito, muito difícil”, disse Ben-Asher, de 44 anos, à AFP.

Leshem, 46 anos, integrou-se num centro de detenção juvenil quando era um jovem jornalista para fazer reportagens sobre o destino das crianças nascidas de mães presidiárias.

Mas ele nunca conseguiu encontrar uma maneira de contar a história – a menos que notícias sobre o passado de Chen viessem à tona.

“Queríamos a liberdade de fazer isso da forma mais autêntica possível”, disse.

As legendas já não são mais a sentença de morte para as séries de televisão: o sucesso mundial de programas como “Narcos” e “Squid Game” é uma prova de que o público não tem medo de consumir conteúdo noutros idiomas que não o seu.

“Esse é o poder da TV hoje em dia. Diferentes histórias podem viajar facilmente”, disse Ben-Asher.

Mais a chegar

"All the Light We Cannot See"

"All the Light We Cannot See", que chega à Netflix a 2 de novembro, conta a história de uma jovem francesa cega e de um jovem soldado alemão cujas vidas colidem na cidade francesa ocupada de Saint-Malo enquanto chovem bombas.

Ruffalo interpreta o pai da jovem, que um oficial nazi acredita ter deixado uma joia valiosa com a sua filha, enquanto Hugh Laurie completa o elenco como o seu tio Etienne.

O criador canadiano Shawn Levy ("Uma Noite no Museu", "Stranger Things") disse ao público após a sua estreia em Toronto que era um "grande luxo partilhá-lo, vê-lo com todos num grande ecrã com grande som... hoje foi como o paraíso de um realizador".

Lulu Wang - conhecida por "A Despedida", de 2019, protagonizado por Awkwafina - optou por revelar o penúltimo episódio de "Expats", em vez do primeiro, dizendo acreditar que havia "múltiplas portas para qualquer história".

“Sempre foi o meu sonho que um público mais pequeno de um festival entrasse por uma porta diferente e tivesse uma visão diferente deste mundo”, disse ela aos jornalistas num visionamento de imprensa.

Nicole Kidman – parte de um grande elenco – interpreta uma mãe americana atingida por uma tragédia familiar na série, baseada no romance “The Expatriates”, de Janice Y.K. Lee.

“Expats” está previsto para ser lançado na Amazon Prime Video em 2024.

Kidman e Ruffalo não compareceram às estreias pois os atores e argumentistas de Hollywood continuam em greve.

Bailey, do TIFF, disse que os organizadores ficaram entusiasmados por ter mais séries na programação do festival e planeiam continuar a expandir as ofertas nos próximos anos.

“Este é um passo em frente e esperamos que haja mais a chegar”, disse.