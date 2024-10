"Severance", uma das séries mais audaciosas e aclamadas dos últimos tempos, regressa finalmente para uma segunda temporada a partir de 17 de janeiro de 2025, quase três anos após a estreia.

A Apple TV+ divulgou o trailer do regresso ao trabalho no peculiar espaço profissional da misteriosa Lumon Industries: produzida por Ben Stiller, a série segue Mark Scout (Adam Scott), líder de uma empresa que submeteu os funcionários a um procedimento cirúrgico que dividiu as memórias do trabalho e da vida pessoal.

VEJA O TRAILER.

Na segunda temporada, "a arriscada experiência de 'equilíbrio entre vida profissional e pessoal' é questionado quando Mark se vê envolvido num mistério que o obriga a confrontar a verdadeira natureza do seu trabalho... e a si mesmo", resume a plataforma.

Ao longo dos dez episódios, metade deles realizados por Stiller, Scott e os seus colegas vão descobrir as "terríveis consequências" de brincar com a barreira da 'separação' [severance], levando-os ainda mais por um caminho de sofrimento".

Os episódios serão lançados semanalmente todas as sextas-feiras até 21 de março.

Para os novos episódios regressam ainda Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette. As novidades no elenco são Sarah Bock. Gwendoline Christie, Bob Balaban e Merritt Wever.