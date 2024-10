Será já a 29 de outubro que "Shatter Belt" ficará disponível em exclusivo na plataforma Filmin.

A série é de James Ward Byrkit, cuja estreia na realização das longas-metragens foi uma revelação: “Coerência” (2013) tem sido considerado um dos melhores filmes de ficção científica do século XXI.

Apresentada este mês no Festival de Sitges, o mais importante festival do género, a proposta dos quatro episódios da primeira temporada é uma "coleção de contos fantásticos que nos fazem mergulhar no lado oculto da realidade", mergulhando em temas como a Inteligência Artificial, as redes e a hiper-realidade com a promessa de deslumbrar os fãs da série “Inside No. 9” (2014-2024) e da antologia “Black Mirror” (2011-2025).

Destacou o realizador sobre os contos: "Estou a tentar mantê-los assentes num aspeto pulp divertido que possa apelar a um público vasto, bem como aos super nerds que querem aprender sobre estas ideias mais profundas sobre a forma como o universo é construído. Desde o aparecimento de uma maçã que não pode ser tocada até à existência de um restaurante exclusivo que serve pratos impossíveis que desafiam a lógica, os elementos que constroem a série farão o espectador refletir sobre o que vê. Não existe uma explicação satisfatória para a forma como os nossos pensamentos abstratos, que não têm peso ou massa física, afetam o mundo físico".

O elenco junta nomes como Patton Oswalt (“Jovem Adulta”), Abigail Spencer (“Anatomia de Grey”) e Catherine Lidstone (“The Chosen”), além de Emily Baldoni e Hugo Armstrong, vindos de "Coerência", entre outros

VEJA O TRAILER.