Para antecipar a estreia da sétima temporada de "Black Mirror", que chega no dia 10 de abril, a Netflix revelou o trailer dos novos episódios."Desliga-te da tua mente. Desliga-te da realidade. A série vencedora de vários prémios Emmy regressa com seis novas histórias. Nada é o que parece", destacou o serviço de streaming nas redes sociais.

Ao Tudum, o criador, argumentista e showrunner Charlie Brooker revelou que a nova temporada será "à antiga", com os "novos episódios a voltarem às origens de várias formas". "São todos histórias de ficção científica, mas há definitivamente alguns momentos assustadores, embora talvez não no estilo típico de um filme de terror. Há certamente algum conteúdo perturbador", contou.

A próxima temporada contará com uma sequela do primeiro episódio da quarta temporada, "USS Callister", com o regresso de Cristin Milioti, Jimmi Simpson e Billy Magnussen. Mas eles não as únicas caras familiares que vão aparecer na temporada: Will Poulter e Asim Chaudhry — que interpretaram os funcionários da Tuckersoft, Colin Ritman e Mohan Thakur, respetivamente, no filme interativo de 2018, "Bandersnatch" — também se vão juntar ao elenco.

Veja o trailer: