A Apple TV+ renovou "Silo" para mais duas temporadas. O serviço de streaming confirmou ainda que a quarta parte da série será a última.

A série baseada na trilogia best-seller de Hugh Howey conta com Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones e Tim Robbins nos principais papéis.

"Tem sido uma experiência extremamente gratificante adaptar os épicos romances do Hugh com os nossos parceiros da Apple, e estamos entusiasmados por ter a oportunidade de trazer esta história completa para o ecrã ao longo de quatro temporadas", disse Graham Yost, showrunner e produtor executivo.

Em comunicado, o serviço de streaming explica que a série acompanha as "últimas dez mil pessoas na Terra", que vivem num verdadeiro e gigante silo, para se protegerem "do mundo tóxico e mortal". "No entanto, ninguém sabe quando e por que é que o silo foi construído e quem tentar descobrir enfrentará consequências", resume a Apple TV+

No arranque da segunda temporada, Juliette (Rebecca Ferguson) encontra refúgio num silo há muito destruído pela guerra e pensa que está sozinha. "O Silo 18 é tomado pelo choque e pela agitação, após Juliette fazer algo que nunca ninguém fizera", acrescenta a sinopse.