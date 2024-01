Para promover o seu novo trabalho, a colombiana esteve à conversa com Pablo Motos no programa espanhol "El Hormiguero". Durante a entrevista, o apresentador fez várias perguntas divertidas a Sofia Vergara, que arrancou gargalhadas aos espectadores.

Durante a conversa, o apresentador confessou que já tinha visto todos os episódios de"Griselda"."Não sei se a viste toda, toda", respondeu a atriz. Logo depois, Pablo Motos defendeu que a minissérie poderia ser resumida com a frase: "Pablo Escobar: o único homem de quem tenho medo é uma mulher: Griselda Marcos".

"Na verdade, o nome dela não é Griselda Marcos. O nome dela é Griselda Blanco. Mas como ele viu a série inteira...", corrigiu a atriz. "É isto que ganho por fazer isto de forma estúpida", respondeu o apresentador. "Passas por mentiroso, simplesmente", gracejou a colombiana.

O anfitrião interrompeu a conversa quando a atriz disse "Uma Família Muito Moderna". "Como dizes 'Uma Família Muito Moderna'? Em inglês...", disse Pablo Motos. "Digo mal? Porque falas melhor do que eu?", questionou a atriz.

"Quantas nomeações tens aos Emmys nos Estados Unidos? Quantas vezes te nomearam para os Globos de Ouro?", gracejou a atriz.

"Griselda" chega à Netflix a 25 de janeiro. A produção é inspirada na vida da astuta e ambiciona empresária colombiana Griselda Blanco, uma mãe dedicada que criou um dos mais lucrativos cartéis da história.

"A mistura letal de selvajaria inesperada e encanto pessoal que caraterizavam Blanco ajudaram-na a gerir o negócio e a família na perfeição e levaram à alcunha de 'madrinha'", adianta o serviço de streaming.

Além de protagonizar a série, Sofía Vergara assume também o papel de produtora executiva. A atriz e Luis Balaguer, produtor executivo, "desenvolveram o projeto ao longo de oito anos na Latin World Entertainment antes de o trazerem para a Netflix".

Sofia Vergara é também acompanhada pelo compatriota colombiano Andrés Baiz, que vai realizar a minissérie dramática.

O projeto é um dos mais recentes do argumentista/produtor executivo Eric Newman ao abrigo do seu acordo geral com a Netflix. Ingrid Escajeda assume as funções de diretora de produção, argumentista e produtora executiva. Doug Miro e Carlo Bernard são também produtores executivos.