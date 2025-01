"Investigação Criminal: Origens", prequela da série "Investigação Criminal" (NCIS), estreia-se no STAR Channel no dia 23 de janeiro, às 22h15, em duplo episódio.

Narrada por Mark Harmon, ator que interpreta a personagem de Gibbs na série original, a nova produção vai acompanhar o início da carreira de Leroy Jethro Gibbs (Austin Stowell), um jovem agente especial recém-formado que integra o novo escritório do NCIS em Camp Pendleton, em 1991.

"Sob a liderança de Mike Franks (Kyle Schmid), Gibbs esforça-se por se afirmar numa equipa destemida, mas desorganizada, enquanto trabalha para construir a sua reputação", adianta o canal, acrescentando que a "série oferece uma visão única do universo 'NCIS', explorando as origens de uma das personagens mais icónicas da televisão".

No episódio de estreia de "Investigação Criminal: Origens", Gibbs inicia a sua carreira no NCIS e enfrenta a sua primeira missão: colaborar com o mentor Mike Franks (Kyle Schmid) na investigação do caso de um atirador furtivo. No episódio seguinte, a investigação avança, aprofundando a parceria entre Gibbs e Franks, enquanto ambos lidam com desafios que moldarão o futuro do jovem agente.