Sylvester Stallone chamou a Donald Trump “o segundo George Washington”, o homem que liderou as forças militares na vitória na Guerra de Independência, um dos Pais Fundadores dos EUA e o primeiro presidente do país de 1789 a 1797.

Durante um discurso de apresentação do presidente eleito na Gala do America First Policy Institute, o ator comparou ainda o presidente eleito a Rocky Balboa, uma das suas personagens mais míticas do cinema.

“Estamos na presença de uma personagem realmente mítica. Adoro mitologia. E este indivíduo não existe neste planeta. Ninguém no mundo poderia ter conseguido o que ele fez, portanto estou maravilhado. Quando George Washington defendeu o seu país, não fazia ideia de que iria mudar o mundo. Porque sem ele, podemos imaginar como seria o mundo. Sabem uma coisa? Temos um segundo George Washington”, disse Stallone, de 78 anos, na quinta-feira à noite em Mar-A-Lago, a residência de Trump na Flórida, citado pelo Deadline.

Na breve introdução, o ator já tinha comparado Trump com Rocky, recordando a cena de abertura do primeiro filme de 1976, que partia de uma imagem de Jesus antes de mostrar a personagem a ser atingida durante um combate.

“Naquele momento, ele era uma pessoa escolhida e foi assim que comecei a jornada - algo iria acontecer, este homem iria passar por uma metamorfose e mudar vidas, assim como o presidente Trump”, descreveu.

Já em palco, os dois trocaram um aperto de mão caloroso e prolongado.

VEJA O MOMENTO.



Stallone nunca manifestou publicamente apoio político a Trump nas últimas três eleições presidenciais, mas declarou que não tinha votado em 2016 e 2020. Numa entrevista à Variety em 2016 disse que 'adorava' o então empresário multimilionário, que via como uma “grande personagem Dickensiana”. Dois anos depois, foi fotografado no Sala Oval na Casa Branca ao lado de Trump durante o evento de perdão a título póstumo do ex-campeão mundial de boxe Jack Johnson.