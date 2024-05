Faz parte da lenda do cinema a incrível determinação de Sylvester Stallone para fazer o "Rocky", o filme que, além de gerar várias sequelas, catapultou a sua carreira para um estrelato que dura até à atualidade.

Agora, a história da origem cinematográfica de Rocky Balboa também vai dar um filme: "I Play Rocky" terá como realizador Peter Farrelly, o mesmo de "Doidos à Solta" e do vencedor dos Óscares "Green Book".

A descrição oficial não cita nominalmente Stallone, mas descreve o que está em causa: "Um ator em dificuldades, com o rosto parcialmente paralisado e com problemas de fala, escreve um argumento que um grande estúdio de cinema quer comprar, mas recusa vendê-lo a não ser que ele seja o protagonista. Recusando uma proposta de dinheiro que mudaria a sua vida, ele trabalha praticamente de graça para fazer o filme com ele mesmo no papel principal. Torna-se o maior sucesso de bilheteira de 1976, recebendo 10 nomeações para os Óscares e ganhando Melhor Filme. A verdadeira história da produção do icónico filme 'Rocky'".

Ainda sem atores envolvidos, o projeto produzido por Toby Emmerich, antigo presidente da Warner Bros. Pictures, será apresentado a potenciais investidores no Festival de Cannes, que decorre de 15 a 24 de maio.