"The Gilded Age", criada por Julian Fellowes ("Downton Abbey"), regressa no verão à Max. A terceira temporada da série estreia-se a 23 de junho no sevriço de streaming e o primeiro teaser já pode ser visto no Youtube - ver aqui.

Nos novos episódios, após a Guerra das Óperas, a velha guarda está enfraquecida e os Russell estão prontos para ocupar o seu lugar à frente da sociedade. "Bertha está de olho num prémio que elevaria a família a patamares inimagináveis, enquanto George arrisca tudo numa aposta que poderá revolucionar a indústria ferroviária — se não o arruinar primeiro. Do outro lado da rua, a família Brook é lançada no caos quando Agnes se recusa a aceitar a nova posição de Ada como dona da casa. Peggy conhece um belo médico de Newport, cuja família não está nada entusiasmada com a sua carreira", adianta a Max.

"À medida que Nova Iorque avança em direção ao futuro, a sua ambição pode custar o que realmente prezam", acrescenta o serviço de streaming, frisando que "a Era Dourada americana foi um período de muitas mudanças económicas e sociais, quando se construíram impérios, mas nenhuma vitória chegou sem sacrifício".

O elenco da terceira temporada conta com Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kate Baldwin, entre outros.