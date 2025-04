"The Gilded Age" regressa em junho, anunciou a Max esta quarta-feira.

Mais de um ano e meio depois, a série criada por Julian Fellowes após o sucesso da icónica “Downton Abbey” sobre os primeiros aristocratas da América

regressa para uma terceira temporada com oito episódios.

"A Era Dourada americana foi um período de muitas mudanças económicas e sociais, quando se construíram impérios, mas nenhuma vitória chegou sem sacrifício. Após a Guerra das Óperas, a velha guarda está enfraquecida e os Russell estão prontos para ocupar o seu lugar à frente da sociedade", destaca a apresentação oficial.

Ao longo dos oito episódios, continua o resumo, "Bertha está de olho num prémio que elevaria a família a patamares inimagináveis, enquanto George arrisca tudo numa aposta que poderá revolucionar a indústria ferroviária — se não o arruinar primeiro. Do outro lado da rua, a família Brook é lançada no caos quando Agnes se recusa a aceitar a nova posição de Ada como dona da casa. Peggy conhece um belo médico de Newport, cuja família não está nada entusiasmada com a sua carreira. À medida que Nova Iorque avança em direção ao futuro, a sua ambição pode custar o que realmente prezam".

Entre regressos e estreias, no vasto elenco destacam-se Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Kelley Curran, Audra McDonald, Bill Camp e Phylicia Rashad.