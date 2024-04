[AVISO: ARTIGO COM SPOILERS]

A sétima e última temporada de "The Good Doctor" vai ficar marcada pela morte de uma personagem do núcleo de protagonistas.

O quinto episódio, que foi exibido esta terça-feira, dia 2 de abril, no canal norte-americano ABC, foi apresentado como "imperdível", com um "momento de fazer parar o coração".

Na reta final do capítulo, o Dr. Asher Wolfe (Noah Galvin) morre depois de tentar travar um ataque antissemita a uma sinagoga. No mesmo momento, o seu namorado Jerome (Giacomo Baessato) está no restaurante à espera para pedir o médico em casamento.

O episódio termina com uma mensagem: "Se passou ou conhece alguém que passou por experiências de antissemitismo, racismo homofobia ou qualquer tipo de crimes de ódio, ou se quiser saber mais sobre como ajudar, visite splcenter.org".