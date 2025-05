"The Secret of Secrets", o novo livro de Dan Brown, vai ser adaptado para série pela Netflix. A nova obra do escritor chega em setembro às bancas.

Segundo o site Tudum, Dan Brown, que assume o papel de argumentista e produtor executivo, está a trabalhar com o showrunner Carlton Cuse. Emma Forman será produtora executiva pela Genre Arts.

O novo romance continua a acompanhar as aventuras de Robert Langdon, o professor de simbologia que protagoniza os mais famosos romances do autor norte-americano, como "O Código da Vinci, Anjos" e "Demónios ou Fortaleza Digital".

Segundo o serviço de streaming, "no próximo romance, Langdon enfrenta forças ancestrais e corre contra o tempo para resgatar um cientista desaparecido, cujo manuscrito revolucionário contém descobertas capazes de alterar para sempre a compreensão da mente humana".

"A série, ainda sem título, irá misturar ciência futurista com misticismo, prometendo o suspense eletrizante e a intriga internacional que tornaram as histórias de Langdon num fenómeno global", acrescenta a Netflix.

"The Secret of Secrets" vai ser editado em setembro em todo o mundo. Desde janeiro de 2025, Dan Brown é editado em Portugal pela Planeta de Livros.