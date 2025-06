Depois de muitos rumores, chegou a confirmação: Lady Gaga será uma das novas estrelas da segunda temporada de Wednesday. Os novos episódios da série regressam no verão, com a primeira parte a estrear-se no dia 6 de agosto, seguida pela parte 2 e 3 em setembro.

A Netflix anunciou as novidades no evento Tudum, onde foram vistos os primeiros seis minutos da nova temporada. "Lady Gaga será atriz convidada na parte 2 da segunda temporada e vai interpretar a enigmática e misteriosa Rosaline Rotwood, uma lendária professora de Nevermore que se cruza com o caminho da Wednesday", adiantou o serviço de streaming.

No evento, a cantora norte-americana também surpreendeu os fãs e surgiu em palco dentro de um caixão onde se podia ler "aqui jaz a rainha dos monstros" - os fãs de Lady Gaga são conhecidos como 'little monsters'. Na atuação, Gaga fez um medley com os temas "Zombieboy", "Bloody Mary" e "Abracadabra".

"Nesta temporada, a jornada da Wednesday é mais sombria e complexa, à medida que navega por questões de família, amizades, novos mistérios e antigos adversários, mergulhando-a de cabeça em mais um ano em Nevermore", revelaram os co-showrunners e produtores executivos Alfred Gough e Miles Millar ao Tudum.