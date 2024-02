A cantora Lisa, das Blackpink, vai estrear-se como atriz na terceira temporada de "The White Lotus". Para já, ainda não foram adiantados detalhes sobre a personagem da artista.

As gravações dos novos episódios vão decorrer em Koh Samui, Phuket e Bangkok, na Tailândia. Os detalhes exatos do enredo têm sido mantidos em segredo.

Nas últimas semanas, a HBO confirmou as novas caras do elenco: Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Julian Kostov, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Carrie Coon, Scott Glenn, Francesca Corney , Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola.

Natasha Rothwell, que interpretou Belinda na primeira época, já tinha sido confirmada em abril de 2023.

Na primeira temporada, passada num resort do Havai, o privilégio da classe alta e as diferenças sociais são o alvo do argumento do criador Mike White (argumentista de "School of Rock" e criador da série "Enlightened") e um elenco que incluía Jake Lacy, Alexandra Daddario, Jennifer Coolidge ou Connie Britton, entre outros.

A história tinha uma conclusão e fazia parecer que "The White Lotus" se poderia encerrar na primeira temporada, mas 20 nomeações aos Emmys e 10 estatuetas arrecadadas depois, chegou uma segunda temporada à HBO Max.

A premissa foi semelhante: gente rica e com defeitos de vária ordem vai passar uma semana num resort e há uma morte como pano de fundo que só no final vamos descobrir de quem é. O cenário e o elenco são renovados: do Havai passamos para a Sicília e do elenco da primeira temporada apenas regressam Jennifer Coolidge e Jon Gries e juntam-se à equipa atores como Theo James, Michael Imperioli, F. Murray Abraham ou Aubrey Plaza.