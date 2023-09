A Warner Bros. está a ser processada por um membro da equipa da série "The Winchesters", que acusa o estúdio de ignorar as regras de segurança durante uma tempestade.

Segundo o The Hollywood Reporter, o assistente de câmara Bryan DeLorenzo foi atingido por um raio no mês passado durante as gravações da série. De acordo com o site, as regras de segurança determinam que as filmagens devem ser interrompidas em caso de trovoada na região do set de gravação.

Segundo o membro da equipa, o realizador John Showalter terá continuado as gravações, apesar dos pedidos para interromper o dia de trabalho.

"Cerca de dez minutos depois da conversa, DeLorenzo estava ao lada da câmara e, então, deu-se um forte 'boom'", pode ler-se na acusação. O assistente terá visto "uma luz branca brilhante" e foi "atingido por um raio, deixando-o inconsciente”.

O The Hollywood Reporter avança ainda que o membro da equipa da série pede uma indemnização por danos morais e físicos.