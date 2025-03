Em comunicado, a Saída de Emergência – que publica os livros da saga em Portugal desde 2016 – revelou que “irá publicar o romance em língua portuguesa, em formato impresso e digital, juntamente com 20 outros editores internacionais que publicarão o livro nas suas respetivas línguas, no dia 2 de outubro de 2025”, incluindo nos Estados Unidos e no Brasil.

“Na sua primeira missão a partir da fortaleza dos Witchers de Kaer Morhen, Geralt irá descobrir monstros, traidores, alguns amigos novos e algumas caras familiares, e o quão profundamente temidos e desprezados os Witchers podem ser”, adiantou a editora sobre a sinopse do livro, publicado na Polónia no final do ano passado e ainda sem título em português.

Citado no mesmo comunicado, Sapkowski afirmou que, no livro, regressa às raízes do protagonista Geralt de Rívia: “Imagine-se Geralt, mas mais jovem, com menos cicatrizes e um pouco mais de arrogância. Esta é uma história de crescimento, do idealismo a enfrentar a dura realidade, e das escolhas que forjam uma lenda. É sobre encontrarmos o nosso lugar num mundo que está constantemente a desafiar-nos a sermos mais do que pensávamos que podíamos ser”.

A saga “The Witcher” já vendeu mais de 30 milhões de livros a nível mundial, recorda a Saída de Emergência, tendo sido adaptada à televisão, pela Netflix, e a videojogos como “The Witcher 3: Wild Hunt”, que arrecadou dezenas de prémios desde o lançamento em 2013.