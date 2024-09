Minissérie de quatro episódios, "Tony" vai percorrer o trajeto da voz de "Sonhos de Menino" desde a infância no Armadouro, onde lidou com fome e pobreza, aos anos de imigração em França, o começo de carreira e a luta pelo sucesso.

Na emissão de apresentação das novidades da grelha, Tony Carreira revelou que já viu os episódios. "Ontem, pela primeira vez, vi todos os episódios. Gostei, gostei de me ver. É sempre um exercício muito difícil, porque é a minha vida. Mas gostei muito. Parabéns à equipa", disse o cantor. "Corresponde à verdade, à minha história", acrescentou.

"Confesso que mexeu comigo ver a minha história retratada ali de uma forma tão bem feita", frisou.

Na nova aposta, três atores vão interpretar Tony Carreira em diferentes momentos da sua vida. Gabriel Conde vai encarnar o cantor entre os 6 e os 10 anos, enquanto Duarte Estrela ("Contado por Mulheres") vai interpretar a versão adolescente até Carlos Félix ("Quero é Viver") percorrer a fase de jovem adulto.

Duarte Grilo ("Cacau") e Cleia Almeida ("Papel Principal") são os pais de Tony, Custódia Gallego ("Flor Sem Tempo") e João Lagarto ("Flor Sem Tempo") são os avós e Miguel Bugalho ("Queridos Papás") vai ser o irmão José Antunes. A ex-mulher Fernanda Antunes será interpretada por Bárbara Lourenço. O restante elenco é composto por nomes como Luís Coelho, Miguel Cunha ("Glória"), André Susano ("Prisioneira") e Miguel Mateus ("Bem Bom").

"Tony" junta-se ao crescente catálogo de conteúdos portugueses da Amazon Prime Video, que inclui séries como "Morangos com Açúcar", "Sr. Rui", "Operação Maré Negra", "Pôr do Sol", "O Clube", "PRAXX" ou documentários como "Senhor Presidente - O Campeonato de Uma Vida", "Factory of Dreams: Benfica", "Eu Amo o Benfica" e "Quintana: Um Guerreiro Extraordinário".