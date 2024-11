As histórias dos bastidores de "Rabo de Peixe", da Netflix, vão ser contadas em livro, que chega às bandas a 5 de dezembro, anunciou a Contraponto.

O livro vai contar com "entrevistas e fotografias exclusivas numa obra única que revela os bastidores da série transmitida pela Netflix". "Ao conceito original de Augusto Fraga, juntam-se os textos de Helena Ales Pereira e as fotografias de Inês Subtil para edificar um inédito livro-objeto onde é possível descobrir alguns dos segredos por trás do sucesso de 'Rabo de Peixe'", destaca a editora.

Com recurso a fotografias inéditas, feitas durante as filmagens da primeira temporada de "Rabo de Peixe", e a entrevistas à equipa e elenco, o livro promete dar a conhecer os bastidores da série e o respetivo processo de criação. "Desde o criador, Augusto Fraga, ao elenco, passando pelo diretor de fotografia, o diretor de arte, os figurinos e a caracterização, a música e os efeitos especiais, entre outros, ficamos a conhecer os segredos por trás do sucesso de 'Rabo de Peixe'", destaca a Contraponto.

Para Lucas Foster, produtor de cinema e televisão, radicado em Hollywood, "quando bem construídas e apresentadas, as histórias cativam as pessoas, pegando numa teoria abstrata, ou num conjunto de ideias, e transformando-as numa trama coerente, com um impacto emocional duradouro, algo em que Augusto Fraga é especialista. "Ele tem uma capacidade extraordinária para conceber, escrever, fotografar, criar e melhorar a experiência audiovisual, sempre com o poder da verdade e da emoção, aquilo que, afinal, resistirá ao teste do tempo. Este livro irá levá-lo de viagem em viagem, pelo mundo jovem, complexo e fascinante de 'Rabo De Peixe'", remata em comunicado.