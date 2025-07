A segunda temporada da série portuguesa “Rabo de Peixe”, de Augusto Fraga, estreia-se a 17 de outubro, a nível global, na Netflix, revelou hoje esta plataforma de streaming.

Com produção da Ukbar Filmes, a série “Rabo de Peixe” é “muito livremente inspirada em eventos reais” e foi rodada nos Açores, com direção criativa do realizador Augusto Fraga, que correalizou a segunda temporada com João Maia.

“Nesta nova temporada, Eduardo (o ator José Condessa) regressa a Rabo de Peixe três meses depois da sua partida onde encontra uma realidade completamente diferente. As drogas mudaram de mãos e a amizade do grupo é testada por novos e inesperados inimigos. Surge uma nova oportunidade de negócio: será que é mesmo só mais uma vez?”, lê-se na sinopse divulgada pela Netflix.

Em outubro de 2024, a plataforma anunciava que “Rabo de Peixe” teria mais duas temporadas – a segunda e a terceira – com filmagens em simultâneo, envolvendo os realizadores João Maia e Patrícia Sequeira.

No comunicado divulgado hoje, esclarece-se que a terceira temporada “já se encontra em filmagens e que também será lançada a nível mundial na Netflix”.

O elenco principal da série mantém-se na segunda temporada, com José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão, além de Pêpê Rapazote, Maria João Bastos, Salvador Martinha, Afonso Pimentel e Kelly Bailey.

Os atores portugueses José Raposo e Ricardo Pereira e os brasileiros Caio Blat e Paolla Oliveira também se juntam ao elenco.

“Rabo de Peixe”, que se estreou em maio de 2023, é uma produção da Ukbar Filmes com a Netflix, a partir de uma ideia de Augusto Fraga.

A história inspira-se num acontecimento verídico ocorrido em 2001, quando um veleiro naufragou com meia tonelada de cocaína a bordo, tendo grande parte da droga dado à costa próximo de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel.

A partir desses factos, foi construída uma ficção sobre quatro amigos que, na posse de vários quilos de droga, ambicionam mudar de vida, e sobre uma investigação policial em torno daquele naufrágio.

"Rabo de Peixe" foi a segunda série de ficção portuguesa produzida para a Netflix, depois de “Glória” (2021), de Pedro Lopes, realizada por Tiago Guedes, e chegou a estar no ‘top’ global das séries mais vistas em língua não inglesa.

Por causa da série, em 2023 a autarquia da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, decidiu lançar um roteiro turístico com a identificação dos principais locais de filmagem de “Rabo de Peixe”, como forma de potenciar a economia local.