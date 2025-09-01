A Netflix divulgou esta segunda-feira, 1 de setembro, a primeira imagens de Lady Gaga no papel de Rosaline Rotwood, a nova personagem da segunda parte da segunda temporada de "Wednesday".
Os novos episódios da série estreiam-se na sexta-feira, 3 de setembro, no serviço de streaming.
A nova temporada da série vai contar com várias caras novas, incluindo Steve Buscemi (“Fargo”), Thandiwe Newton (“Westworld”), Billie Piper (“Doctor Who”), Noah Taylor (“Preacher”), Christopher Lloyd (“Regresso ao Futuro”), Joanna Lumley (“Absolutely Fabulous”), Haley Joel Osment (“O Sexto Sentido”), Frances O’Connor ("The Conjuring 2: A Evocação") e Heather Matarazzo (“O Diário da Princesa”).
Veja a imagem:
A primeira temporada da série peculiar em 2022 tornou-se a segunda mais assistida da Netflix, depois de "Squid Game", acumulando 252 milhões de visualizações. A interpretação inexpressiva e espirituosa de Ortega como Wednesday, enquanto soluciona uma série de assassinatos enquanto estuda na assustadora Academia Nevermore, cativou milhões de fãs e tornou-se uma sensação viral.
Agora, Wednesday Addams (Jenna Ortega) regressa para dominar os corredores góticos da Academia Nevermore, onde a aguardam novos horrores... e amores. "Na nova temporada, Wednesday tem de lidar com família, amizades e velhas rivalidades, que a lançam noutro ano de caos adoravelmente negro e tresloucado", adianta o serviço de streaming.
"Armada com o engenho acutilante a que sempre nos habituou e um charme a transbordar de indiferença, Wednesday é lançada num novo mistério sobrenatural de fazer gelar o sangue", acrescenta a Netflix.
Comentários