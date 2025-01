A segunda temporada de "XO, Kitty" chegou esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, à Netflix. No dia de estreia, a série conquistou o primeiro lugar do top diário do serviço de streaming em Portugal, ultrapassando "Perfil Falso" (2.º lugar) e "Squid Game" (3.º lugar).

A nova temporada conquistou ainda a liderança na Alemanha, Drança, Finlândia, Grécia ou Irlanda.

Na nova temporada, a casamenteira adolescente Kitty Song Covey volta a Seul para um novo semestre na KISS. "Solteira pela primeira vez em muito tempo, vem pronta para um novo começo sem intromissões nem dramas. Talvez só um ou outro encontro. Só aqui e ali", adianta a Netflix.

"Mas a vida amorosa será a menor das suas preocupações, quando uma carta do passado da mãe a faz embarcar numa viagem atribulada e caras novas na KISS trazem mudanças. Entre segredos revelados e laços testados, Kitty descobre que a vida, a família e o amor são mais complicados do que imaginava", resume o serviço de streaming.

Os novos episódios vão marcar o regresso de Noah Centineo ao papel de Peter Kavinsky, o namorado de Lara Jean, irmã de Kitty (Anna Cathcart).

A série conta com Anna Cathcart (Kitty Song Covey), Minyeong Choi (Dae), Gia Kim (Yuri), Sang Heon Lee (Min Ho), Anthony Keyvan (Q), Regan Aliyah (Juliana), Audrey Huynh (Stella) e Peter Thurnwald (Alex) no elenco principal.

Veja o trailer: