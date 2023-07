"A Chama", "Django", "Fantasmas de Beirute", "Transporter" e "Smother" contaram-se entre as primeiras estreias de um mês que também viu chegar novas temporadas de "Nos Meandros da Lei", "The Bay", "A Minha Vida Dava um Crime", "De Volta aos 15" ou "Detetive Sombra".

Mas há muito mais a caminho do pequeno ecrã ao longo das próximas semanas. "Os Horrores de Dolores Roach", original da Amazon Prime Video, é uma das novidades desta sexta-feira, 7 de julho. Protagonizada por Justina Machado ("Um Dia de Cada Vez", "Sete Palmos de Terra"), baseia-se na peça "Empanada Loca" e no podcast homónimo e é uma herdeira do clássico "Sweeney Todd" que junta "amor, traição, erva, canibalismo e sobrevivência até ao último instinto", descreve a plataforma de streaming. Criada por Aaron Mark, esta combinação de drama, comédia negra e terror (com chancela da Blumhhouse, produtora especializada no género) acompanha a atribulada saída da prisão de uma mulher que foi presa injustamente. Marc Maron, Judy Reyes, Jean Yoon e Cyndi Lauper (sim, a cantora) também fazem parte do elenco. Os oito episódios da primeira temporada já estão disponíveis.

Da Bélgica chega "1985", minissérie da Filmin com estreia marcada para dia 11. Inspirada num caso real que abalou o país nos anos 1980, centra-se em três jovens amigos cujas vidas foram marcadas pelos assassinos de Brabant, grupo de criminosos que matou 28 pessoas, deixou mais de 30 feridas e nunca foi preso. A história parte das experiências do argumentista Willem Wallyn numa época "estranha, sombria e muito polarizada", recorda, citado no comunicado da plataforma. "Ficámos chocados com a ameaça nuclear e com o bando de Nivelles, mas nunca tivemos medo, sentíamo-nos imortais. Gostávamos de provocar a polícia, atirávamos cocktails molotov do outro lado do campus universitário", diz ainda Wallyn sobre o drama de oito episódios dirigido por Wouter Bouvijn (realizador da recomendável "Os Doze Jurados", que passou por cá na RTP) e estreado no Festival de Canneseries.

Também motivada por assassinatos, mas numa lógica completamente diferente, "Depois da Festa" regressa este verão após se ter distinguido como uma das séries mais singulares da Apple TV+ no ano passado. A segunda temporada volta a seguir a investigação de um homicídio enquanto alterna entre vários géneros, de episódio para episódio, e promete alargar o espectro temático nos novos dez capítulos. A criação delirante da dupla Chris Miller e Phil Lord ("O Filme Lego") também voltar a contar com Tiffany Haddish, Sam Richardson e Zoë Chao num elenco que acolhe agora Elizabeth Perkins, Zach Woods ou Poppy Liu, John Cho ou Ken Jeong. Os primeiros quatro episódios chegam à plataforma de streaming a 13 de julho, os restantes estreiam-se ao ritmo de um por semana.

Outra das novidades mais promissoras de julho é "Full Circle", da HBO Max. Por um lado, por ser assinada pelo multifacetado Steven Soderbergh ("Sexo, Mentiras e Vídeo", "Erin Brockovich"). Por outro, por ter no elenco duas atrizes que tiveram em apostas do pequeno ecrã dois dos seus maiores triunfos: Claire Danes ("Segurança Nacional") e Zazie Beetz ("Atlanta"). Escrita por Ed Solomon ("MIB - Homens de Negro"), a minissérie de seis capítulos assenta na investigação de um sequestro em Nova Iorque com ramificações internacionais que promete revelar segredos antigos. A estreia, dia 13, faz-se com dois episódios, modelo a manter nas semanas seguintes.

Na animação, destaque inevitável para um regresso que poucos esperariam. Dez anos após ter sido cancelada, "Futurama" tem direito a nova vida, cortesia da Hulu (antes tinha estado a cargo da Fox e da Comedy Central). A segunda série mais popular criada por Matt Groening (depois de "Os Simpsons") está de volta com uma 11.ª temporada de 20 episódios, a ver no Disney+ a partir de 24 de julho. O elenco de vozes original mantém-se e estão garantidos desenvolvimentos sobre a história de amor de Fry e Leela, o conteúdo misterioso da caixa de areia de Nibbler, os segredos do robô maligno do Pai Natal e o paradeiro dos girinos de Kif e Amy. Também há "uma nova pandemia na cidade, enquanto a equipa explora o futuro das vacinas, bitcoin, cultura de cancelamento e o streaming de TV", avança a plataforma em comunicado.

Outra série de animação, mas a estrear-se, "Captain Fall" pode ser vista a partir de dia 28 na Netflix. Criada por Jon Iver Helgaker e Jonas Torgersen, dupla norueguesa conhecida por "Horsemen", a comédia gira em torno de um jovem capitão com péssimas qualificações, mas contratado para comandar um navio cujos segredos o protagonista desconhece: pertence a um cartel e vê-se envolvido numa operação internacional. Os dez episódios da primeira temporada ficam disponíveis de uma assentada.

Fique a par de todas as estreias de julho:

Dia 1: A Chama

21h00 na RTP2/RTP Play

Dia 3: Django (T1)

SkyShowtime

Dia 3: Fantasmas de Beirute (minissérie)

SkyShowtime

Dia 4: Transporter (T1)

22h10 no AMC

Dia 5: De Volta aos 15 (T2)

Netflix

Dia 5: Detetive Sombra (T2)

Disney+

Dia 5: Kizazi Moto: Geração Fogo (T1)

Disney+

Dia 5: The Bay (T3)

Disney+

Dia 5: Smother (T1)

22h00 na RTP2/RTP Play

Dia 5: A Minha Vida Dava um Crime (T3)

22h40 no FOX Crime

Dia 6: Días de Gallos (T2)

HBO Max

Dia 6: Nos Meandros da Lei (T2)

Netflix

Dia 7: Fatal Seduction (T1)

Netflix

Dia 7: Feridas do Passado (T1)

Apple TV+

Dia 7: Os Horrores de Dolores Roach (T1)

Amazon Prime Video

Dia 9: El Jardín de Bronce (T1-T3)

HBO Max

Dia 10: As Invisíveis (T1)

SkyShowtime

Dia 11: 1985 (T1)

Filmin

Dia 11: Miracle Workers (T4)

HBO Max

Dia 12: Depois da Festa (T2)

Apple TV+

Dia 13: Full Circle (minissérie)

HBO Max

Dia 13: Survival of the Thickest (T1)

Netflix

Dia 13: Vidas em Chamas (T1)

Netflix

Dia 14: Foundation (T2)

Apple TV+

Dia 14: The Beauty Queen of Jerusalem (T1)

Netflix

Dia 14: O Verão Em Que Me Apaixonei (T2)

Amazon Prime Video

Dia 17: Evil (T3)

23h05 na FOX

Dia 18: What We Do in the Shadows (T5)

HBO Max

Dia 20: Supa Team 4 (T1)

Netflix

Dia 20: Sweet Magnolias (T3)

Netflix

Dia 21: Negociador (T1)

Amazon Prime Video

Dia 21: Mapa (T1, T2)

HBO Max

Dia 21: Blue Bloods (T13)

21h45 no FOX Crime

Dia 24: Futurama (T11)

Disney+

Dia 24: Os Goldberg (T10 - última)

20h40 na FOX Comedy

Dia 25: Sintonia (T4)

Netflix

Dia 25: Paraíso das Senhoras (T2)

21h25 no AXN White

Dia 26: Foi Assim Que Aconteceu... com o Teu Pai (parte 2 da T2)

Disney+

Dia 27: Harley Quinn (T4)

HBO Max

Dia 27: The Witcher (parte 2 da T3)

Netflix

Dia 28: A Perfect Story (minissérie)

Netflix

Dia 28: Bons Augúrios (T2)

Amazon Prime Video

Dia 28: Captain Fall (T1)

Netflix

Dia 28: D.P. (T2)

Netflix

Dia 28: Novela (T1)

Amazon Prime Video

Dia 28: The Tailor (T2)

Netflix