A Warner Bros. Discovery apresentou esta terça-feira, dia 7 de maio, a Max, o seu serviço de streaming, que será lançado nos primeiros países europeus, incluindo Portugal, no dia 21 de maio.

A conferência contou com a presença de Garrett McNamara ("A Grande Onda da Nazaré"), Rita Pereira ("Dona Beija"), Joana Silva, vice-presidente de Programação e Aquisições, Alessandro Araimo, vice-presidente executivo e diretor da Warner Bros. Discovery para a Europa do Sul, Luís Piçarra, director de produção da Eurosport, e José Manuel Araújo, secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal

Max vai reunir o entretenimento dos mundos HBO Originals, Max Originals, Warner Bros., DC Universe, programas infantis e a "melhor programação das diferentes categorias", do desporto aos 'reality shows' e 'lifestyle', além de documentários da Eurosport, Discovery, TLC, Food Network, HGTV, ID, entre outros.

No dia 21 de maio, Max ficará disponível em Portugal, Espanha, nos Países Nórdicos e na Europa Central e Oriental. Os lançamentos na Polónia, Países Baixos, França e Bélgica seguem-se pouco tempo depois.

O lançamento de Max na Europa é marcado pelo regresso da segunda temporada de "House of the Dragon", que estreia na Europa no dia 17 de junho.

O serviço de streaming vai contar com os filmes da Warner Bros. como "Barbie", "Aquaman e o Reino Perdido" ou "Wonka", HBO Originals como "The Last of Us", "The White Lotus", "Euphoria", "True Detective: Night Country" ou a nova comédia "The Franchise".

Na oferta estão as sagas "Harry Potter", "Paddington", "Matrix", "O Cavaleiro das Trevas", "Joker" e "O Senhor dos Anéis".

Posteriormente, será na Max que chegam novidades como "The Penguin" e "Welcome to Derry".

Quando abrirem a HBO Max a 21 de maio, será pedido aos atuais subscritores que descarreguem a nova aplicação (dependendo do dispositivo ou sistema, pode ser atualizada automaticamente), transferindo-se os perfis, histórico de visualização e 'a minha lista', mantendo-se os dados de faturação e de início de sessão.

Diferentes planos mensais e anuais de subscrição estarão disponíveis, mais um plano Sports Add-On que poderá ser adicionado a qualquer plano base. Já a cobertura em exclusivo em direto e 'on demand' dos Jogos Olímpicos Paris 2024 está incluída em todos os planos.

Um Plano Standard custará 7,99€/mês, com dois dispositivos em simultâneo, resolução Full HD e até 30 downloads do conteúdo disponível para assistir 'offline'.

O Plano Premium sobe para 11,99€/mês, mas permite até quatro dispositivos em simultâneo, resolução Full HD ou 4K e com som Dobly Atmos, quando disponível, e até 100 downloads para assistir 'offline'

Já um Plano Sports Add-On (cobertura dos melhores eventos desportivos, os canais lineares Eurosport 1 e Eurosport 2 em direto, entre outros) será vendido por 5,00€/mês como um complemento aos pacotes básicos e limitado a 2 dispositivos em simultâneo.

Por agora, um Plano Básico com Publicidade (dois dispositivos, Full HD), a um preço mais baixo, arrancará em nove países europeus antes de se expandir: Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Países Baixos, Roménia, Polónia, França e Bélgica.

Estas e mais informações estão disponíveis em www.max.com/pt/pt.