"Citas Barcelona", "Showtrial", "Spencer Sisters", "As Flores Perdidas de Alice Hart", "Bupkis" e "Amores de Verão" foram das primeiras novidades de um mês que também traz alguns regressos aguardados.

Um deles é "The Bear", cuja segunda temporada está disponível desde dia 2 no Disney+ depois de se ter estrado na plataforma Hulu, nos EUA, a 22 de junho. Criada pelo norte-americano Christopher Storer ("Eight Grade", "Ramy"), a série foi um dos fenómenos televisivos do ano passado e acompanha o dia a dia atribulado de um pequeno restaurante de Chicago a partir da chegada do novo dono, Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White, catapultado para a lista de atores-sensação de momento). A segunda temporada traz um acréscimo de ambição tanto do estabelecimento, que procura agora um estatuto mais reputado, como da própria trama, que tem horizontes narrativos mais vastos e convidados de luxo como Olivia Colman, Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, John Mulaney ou o repetente Jon Bernthal. Êxito de público e de crítica, "The Bear" soma 13 nomeações para os Emmys, incluindo Melhor Série de Comédia (a categoria é questionável, a nomeação nem por isso).

Também de regresso, mas já para a despedida, "Physical" oferece os dez últimos episódios da saga de Sheila Rubin, dona de casa tornada estrela de aeróbica na San Diego dos anos 1980. Uma das duas comédias da Apple TV+ com a sempre confiável Rose Byrne como protagonista (a outra é "Platonic", cuja primeira temporada terminou recentemente), a série vai dizendo adeus semanalmente, com a estreia de um episódio toda as quartas-feiras, depois de ter estreado os dois primeiros capítulos a 2 de agosto. Entre as novidades da terceira temporada está a entrada em cena de Zooey Deschanel, na pele de uma instrutora televisiva de aeróbica cuja popularidade promete ameaçar a de Rubin.

Physical

Com uma segunda temporada muito concorrida, "Heartstopper" está entre os melhores motivos para espreitar a Netflix por estes dias. Os oito novos episódios da comédia dramática juvenil inspirada no webcomic e graphic novel homónimos da britânica Alice Oseman, que também é a criadora da série, estrearam-se na plataforma no dia 3 e voltam a acompanhar o relacionamento amoroso de dois rapazes, alargando o olhar sobre o universo adolescente a partir das aproximações e tensões de outros colegas de liceu. A segunda temporada chegou à liderança do top diário da Netflix em Portugal no fim de semana de estreia e a série conquistou ainda o primeiro lugar do ranking em países como Bélgica, Alemanha, México, Polónia ou Reino Unido. Não admira que a terceira temporada já esteja garantida...

Também baseada num webcomic e numa graphic novel elogiados, "Planeta Estranho" junta comédia e ficção científica numa proposta de animação para adultos que explora os absurdos da rotina dos humanos a partir do quotidiano de pequenos seres azuis de um planeta distante. Criada por Nathan W. Pyle (autor da BD) e Dan Harmon ("Rick e Morty"), a aposta da Apple TV+ estreia-se dia 9 e conta com uma primeira temporada de dez episódios, um por semana.

Agosto também vê chegar mais uma expansão do universo "Star Wars", que se tem alargado substancialmente no pequeno ecrã nos últimos anos. "Ahsoka" arranca dia 23 no Disney+, com dois episódios, e é um spin-off de "The Mandalorian" assinado pelo criador desta, Jon Favreau, e por Dave Filoni (argumentista e produtor executivo já com vários créditos nestes meandros intergaláticos). Protagonizada por Rosario Dawson, a minissérie de oito capítulos centra-se na antiga Jedi Ahsoka Tano e na investigação que tem em curso, em torno de uma ameaça que pode comprometer o seu mundo. Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Lars Mikkelsen e David Tennant (na voz de um andróide) também fazem parte do elenco.

One Piece

Outro universo de culto em expansão, "One Piece" tem direito a versão em imagem real depois de ter feito notar enquanto manga, no final dos anos 1990, e de ter inspirado uma série de animação, mais de uma dezena de filmes nesse formato ou vários especiais televisivos. Saga de grande fôlego de uma longa caça ao tesouro em alto mar, segue as aventuras de um jovem que quer tornar-se o rei dos piratas. A primeira temporada estreia-se dia 31, conta com oito episódios e foi criada por Matt Owens (argumentista de "Luke Cage" e "Agents of S.H.I.E.L.D.") e Steven Maeda (que assinou episódios de "Ficheiros Secretos" ou "CSI").

Fique a par de todas as estreias de agosto:

Dia 1: Citas Barcelona (T1)

Amazon Prime Video

Dia 2: Physical (T3 - última)

Apple TV+

Dia 2: Showtrial (minissérie)

Disney+

Dia 2: The Bear (T2)

Disney+

Dia 3: Frente a Frente (T2)

21h25 no AXN White

Dia 3: Heartstopper (T2)

Netflix

Dia 3: Nos Meandros da Lei (parte 2 da T2)

Netflix

Dia 3: Spencer Sisters (T1)

22h20 na FOX Life

As Flores Perdidas de Alice Hart

Dia 4: As Flores Perdidas de Alice Hart (minissérie)

Amazon Prime Video

Dia 4: Bupkis (T1)

SkyShowtime

Dia 4: Sedução Fatal (parte 2 da T1)

Netflix

Dia 5: Amores de Verão (T1)

21h00 na RTP2/RTP Play

Dia 5: Endeavour (T9 - última)

22h00 no FOX Crime

Dia 8: Homicídios ao Domicílio (T3)

Disney+

Dia 9: High School Musical: O Musical: A Série (T4 - última)

Disney+

Dia 9: Planeta Estranho (T1)

Apple TV+

Dia 10: Painkiller: Acabar de Vez Com a Dor (minissérie)

Netflix

Rap Sh!t

Dia 10: Rap Sh!t (T2)

HBO Max

Dia 11: Cruel Summer (T2)

Amazon Prime Video

Dia 12: O Passado Está Lá Atrás (T1)

Netflix

Dia 15: Boa Vizinhança (T5)

14h40 na FOX Comedy

Dia 15: Heels (T2)

22h10 no TVCine Action

Dia 15: Ride (T1)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 16: O Escolhido (T1)

Netflix

Dia 17: Além do Guarda-Roupa (T1)

HBO Max

Dia 17: The Upshaws (parte 4)

Netflix

Dia 17: Billions (T7 - última)

22h10 no TVCine Action

Dia 18: Armas e Amores (T1)

Netflix

Cangaço Novo

Dia 18: Cangaço Novo (T1)

Amazon Prime Video

Dia 18: Mala Fortuna (T1)

Amazon Prime Video

Dia 18: Mask Girl (T1)

Netflix

Dia 18: Shelter (T1)

Amazon Prime Video

Dia 20: The Tower (T2)

HBO Max

Dia 23: Ahsoka (minissérie)

Disney+

Dia 23: Invasion (T2)

Apple TV+

Dia 24: Quem é Erin Carter? (minissérie)

Netflix

Dia 24: Ragnarok (T3 - última)

Netflix

Dia 24: Te Quiero y me Duele (T1)

HBO Max

Dia 26: Shetland (T6)

22h00 no FOX Crime

Dia 31: One Piece (T1)

Netflix