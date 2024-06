Apesar de o verão já estar à vista, não faltam novidades de peso no pequeno ecrã nas próximas semanas. E algumas são das mais aguardadas dos últimos tempos, caso de "A Acólita", a mais recente expansão do universo "Star Wars". Ambientada 100 anos antes do Episódio I – "A Ameaça Fantasma", a série estreou-se esta quarta-feira, 5 de junho, no Disney+, e debruça-se sobre a a investigação de uma vaga de crimes que coloca um Mestre Jedi em rota de colisão com uma guerreira que esteve sob sua orientação e treino. Criada por Leslye Headland ("Boneca Russa"), que também realiza os dois primeiros capítulos, tem Amandla Stenberg ("The Hunger Games - Os Jogos da Fome") e Lee Jung-jae ("Squid Game") nos papéis principais. A primeira temporada conta com oito episódios e os dois primeiros já estão disponíveis na plataforma de streaming - os restantes chegarão nas próximas quartas-feiras, ao ritmo de um por semana.

Da produção nacional, destaque para "Sempre", série de seis episódios que tem direito a estreia na televisão linear e em streaming no mesmo dia. Da autoria de Manuel Pureza (que escreveu "Pôr do Sol"), chega a 7 de junho à Amazon Prime Video e é exibida na RTP1 a partir das 22h30 - também ficará disponível mais tarde na RTP Play. Descrita como "uma carta de amor a oito mãos" ao 25 de Abril (escrita pelo criador e Manuel Pureza, David Neto e Luís Filipe Borges), relata a revolução do ponto de vista de uma personagem distinta em cada episódio e complementa a ficção com imagens de arquivo e depoimentos. Gabriela Barros, Carla Maciel, Joana Borja, Cristovão Campos e Gonçalo Cabral são alguns dos nomes do elenco.

Sempre

Dia 8 chega à Max "Fantasmas", a nova série de Julio Torres, autor da comédia de culto "Los Espookys" e do filme "Problemista" cujo currículo também inclui a passagem pelo "Saturday Night Live". Viagem a uma Nova Iorque fantasiosa e surrealista, é protagonizada pelo criador, realizador e argumentista, que procura um brinco de ouro em forma de ostra que perdeu. Pelo caminho, ao longo de seis episódios, cruza-se com várias figuras interpretadas por gente como Emma Stone (que também é produtora executiva da série), Steve Buscemi, Paul Dano, Julia Fox, Kim Petras e Alexa Demie, entre outros.

Dia 12 estreia-se na Apple TV+ "Presumível Inocente". Com um elenco liderado por Jake Gyllenhaal e Ruth Negga, do qual também fazem parte Peter Sarsgaard ou Elizabeth Marvel, este thriller ambientado em Chicago acompanha a investigação de um homicídio que tem como principal suspeito um procurador. Em oito episódios, a minissérie do veterano David E. Kelley ("Ally McBeal", "Big Little Lies") dá conta de jogos políticos, lutas pelo poder e desmoronar familiar partindo do romance homónimo de Scott Turow, publicado em 1987.

The Boys

Dos regressos mais aguardados do mês, "The Boys" está de volta para a quarta temporada a partir de dia 13, na Amazon Prime Video. A sátira implacável ao imaginário dos super-heróis continua a focar-se no embate entre a megacorporação Vought e a equipa liderada por Billy Butcher, agora com a ameaça crescente da congressista de Victoria Neuman, a caminho da Casa Branca e com Homelander entre os aliados de peso. A nova época da série de culto criada por Eric Kripke conta, tal como as anteriores, com oito episódios, e os três primeiros chegam de uma assentada. Os restantes terão estreia semanal, nas sextas-feiras seguintes.

Também regressada, e a gerar muita expectativa, "House of the Dragon" promete novas revelações (sangrentas) sobre a história da Casa Targaryen, 200 anos antes dos eventos de "A Guerra dos Tronos". A mais recente adaptação dos livros de George R.R. Martin narra a luta pelo poder entre duas mulheres, Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, na qual o tio da primeira, Daemon, tem uma presença preponderante. A segunda temporada, que se estreia na Max no dia 17, alarga esse fosso com a oposição entre duas fações políticas, os Verdes e os Negros, ao longo de oito episódios, que chegarão à plataforma de streaming ao ritmo de um por semana, sempre às segundas-feiras.

House of the Dragon

Fique a par de todas as estreias do mês:

Dia 1: Sort Of (T3 - última)

21h40 no STAR Life

Dia 2: Sissi (T1)

22h30 na RTP2

Dia 4: Clipped: Escândalos nos Los Angeles Clippers (minissérie)

Disney+

Dia 4: Sob Controlo (minissérie)

Filmin

Dia 5: A Acólita (T1)

Disney+

Dia 5: Viola Come Il Mare (T2)

22h00 no AXN

Dia 5: The Good Karma Hospital (T4 - última)

22h25 no AXN White

Dia 6: Kubra (T2)

Netflix

Mayor of Kingstown

Dia 6: Mayor of Kingstown (T3)

SkyShowtime

Dia 6: Os Parças (T1)

Globoplay

Dia 6: Prisma (T2)

Amazon Prime Video

Dia 6: Sweet Tooth (T3 - última)

Netflix

Dia 6: The Equalizer (T4)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 6: Alex Rider (T3)

22h50 no AXN

Becoming Karl Lagerfeld

Dia 7: Becoming Karl Lagerfeld (minissérie)

Disney+

Dia 7: Hierarchy (minissérie)

Netflix

Dia 7: O Tatuador de Auschwitz (minissérie)

SkyShowtime

Dia 7: Sempre (T1)

Amazon Prime Video

22h30 na RTP1

Dia 7: Hotel à Beira-Mar (T3)

RTP2

Fantasmas

Dia 8: Fantasmas (T1)

Max

Dia 10: Memorial de Maria Moura (minissérie)

Globoplay

Dia 10: Crimes nos Trópicos (T3)

22h00 no STAR Crime

Dia 10: Reginald The Vampire (T2)

22h15 no Syfy

Dia 12: Debaixo da Ponte: O Assassinato de Reena Virk (minissérie)

Disney+

Dia 12: Desde el Mañana (T1)

Disney+

Dia 12: Presumível Inocente (minissérie)

Apple TV+

Dia 13: Bridgerton (parte 2 da T3)

Netflix

Dia 13: Doutor Clímax (T1)

Netflix

Dia 13: O Jogo que Mudou a História (T1)

Globoplay

The Boys

Dia 13: The Boys (T4)

Amazon Prime Video

Dia 14: Pesadelos e Devaneios de Joko Anwar (antologia)

Netflix

Dia 14: Snoopy Vai Acampar (T1)

Apple TV+

Dia 17: House of the Dragon (T2)

Max

Dia 17: Sullivan’s Crossing (T2)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 17: CSI: Vegas (T3 - última)

22h15 no STAR Channel

La Brea

Dia 18: La Brea (T3 - última)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 19: Nós Tivemos Sorte (minissérie)

Disney+

Dia 19: Professor T (T3)

22h00 no STAR Crime

Dia 19: Lei & Ordem: Crime Organizado (T4)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 19: Station 19 (T7 - última)

22h20 no STAR Life

Dia 20: Kota Factory (T3)

Netflix

Dia 20: P-Valley (T2)

22h10 no TVCine Edition

Dia 21: Clãs da Galiza (minissérie)

Netflix

Dia 21: The Victims’ Game (T2)

Netflix

A Promessa do Golfe

Dia 22: A Promessa do Golfe (T1)

Netflix

Dia 24: Cris Miró (T1)

Max

Dia 24: Alice & Jack (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 25: Jana – Marcada Para A Vida (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 26: Terra de Mulheres (T1)

Apple TV+

Dia 27: My Lady Jane (T1)

Amazon Prime Video

Dia 27: That '90s Show: Que Loucura de Família (Parte 2)

Netflix

Dia 28: O Turbilhão (T1)

Netflix

Dia 28: Oloturé: A Viagem (T1)

Netflix

Dia 28: Savage Beauty (T2)

Netflix

Dia 28: WondLa (T1)

Apple TV+