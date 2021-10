Este disco celebra o centenário do nascimento do compositor Fernando Corrêa de Oliveira (1921-2004), numa iniciativa do Movimento Patrimonial da Música Portuguesa (MPMP), e é a primeira gravação integral do ciclo “50 Peças para os 5 Dedos” (1952), como destaca a BNP. Este é o quinto disco da coleção “benjamim”, do MPMP.

Segundo a BNP está prevista a reedição digital da gravação efetuada por Helena Sá e Costa (1913-2006) de parte do repertório do compositor, assim como de outros álbuns publicados por Corrêa de Oliveira, através da etiqueta discográfica Parnaso.

O portuense Fernando Corrêa de Oliveira estudou piano em casa, até aos 10 anos, com a mãe, licenciando-se posteriormente no Conservatório de Música do Porto, onde foi aluno de Cláudio Carneyro e Maria Adelaide Diogo de Freitas Gonçalves.

Em 1948, viajou para a Itália, onde frequentou um curso de regência de orquestra, ministrado por Hermann Scherchen. Em finais da década de 1940, em Paris, teve contacto com um novo sistema de notação musical, que adoptou, e começou a trabalhar na composição “Sound Symmetry”.