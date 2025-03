O Prémio Musa, que tem um valor monetário de 1.500 euros, é uma iniciativa da associação MPMP Património Musical Vivo, com o apoio da Direção-Geral das Artes, e distingue "a excelência musical na composição contemporânea de tradição erudita ocidental".

O júri, do qual fizeram parte os compositores Nuno da Rocha, Daniel Moreira e Sara Ross, atribuiu ainda uma menção honrosa à composição "Canção dos Despedidos", de Miguel Jesus.

José Brandão, nascido em 2000 em Oliveira de Azeméis (distrito de Aveiro), licenciou-se na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, e atualmente estuda composição no conservatório de Gent, na Bélgica.

O compositor "tem particular interesse na música enquanto ato ritualístico" e assinou obras como "Uma última reflexão", "Weep, Weep My Muse" e "Ritual", premiadas em Portugal e no estrangeiro, refere a MPMP.

Segundo a associação, esta sexta edição do Prémio Musa destinava-se a celebrar José Mário Branco, sendo que as obras candidatas deveriam ter como ponto de partida textos "que o cantautor tenha escrito para as suas canções e/ou poesia de outros autores dos quais ele se tenha servido".

Além do prémio monetário de 1.500 euros, José Brandão será o compositor residente da associação MPMP durante 2025, através da encomenda de uma ou mais novas composições, e terá a possibilidade de gravação e edição da obra premiada em álbum digital.

A MPMP Património Musical Vivo é "uma associação sem fins lucrativos que trabalha para a redescoberta do património musical português de todas as épocas", lê-se na página oficial.

Samuel Gapp, Miguel Resende Bastos e Hugo Ribeiro foram alguns dos premiados em edições anteriores do Prémio Musa.