A cantora Márcia partilhou na sua conta no Instagram um texto sobre as dificuldades que atravessou devido à pandemia da COVID-19. "Não sentem - ao fim deste tempo de privação - que as coisas simples são as mais preciosas? Coisas que não percebíamos que eram tão valiosas, como um café numa esplanada, uma tarde com amigos, um abraço", começa por escrever.

"Talvez hoje não se note, porque posso pôr gasóleo no carro para dar um mergulho a uns klm’s de distância... mas até aqui, só sabe quem viu; tive dificuldades para pagar a roupa, a renda, a comida que comia, tive até uma declaração de pobreza pela Segurança Social, que mesmo assim me cobrava à mesma... e zero apoio para me conseguir manter, porque não tinha direitos", conta a artista nas redes sociais.

"Eu lutei e não me queixei, e sinto que vinguei. Mas às vezes não sei como saí daquele buraco. A precariedade na vida dos artistas e pessoal das artes é uma realidade. Gostava que não fosse. Ao menos, querido País que eu amo, ao menos leva a sério quem faz tanto por ti e pela tua gente. A cultura é a vida. O resto é sobreviver", sublinha.

LEIA O POST: