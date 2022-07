French Montana começou a dar nas vistas no início dos anos 2000, quando as mixtapes ainda eram em fita e vendidas nas ruas. Mas o seu primeiro álbum de estúdio, que sucedeu à popular mixtape "Mac & Cheese 3", só chegou em 2013 ("Excuse My French") e contou com colaborações de peso, como Diddy, Nicki Minaj, Drake, The Weeknd,, 2 Chainz, Ne-Yo, Machine Gun Kelly ou Snoop Dogg.

O primeiro disco do rapper não conquistou a crítica, mas marcou o início da carreira do artista natutal de Rabat, em Marrocos. Depois de várias polémicas com editoras, em 2017, French Montana lançou "Jungle Rules", álbum que, mais uma vez, contou com várias participações especiais, destacando-se The Weeknd, Quavo e Pharrell Williams.

Do segundo álbum do rapper saiu o seu maior sucesso: "Unforgettable" chegou aos primeiros lugares do tops e continua a ser o single mais ouvido do artista nas plataformas de streaming.

créditos: MTV

Conhecido por unir artistas e por ostentar um estilo de vida luxuoso, French Montana editou "Montana", em 2019, e, depois de uma pausa, lançou "They Got Amnesia", em 2021.

Na terça-feira, dia 19 de julho, o rapper foi um dos cabeças de cartaz do Isle of MTV Malta e, em palco, fez uma viagem pela sua carreira de 10 anos. "Nos concertos, o público fica a conhecer-me muito", sublinhou o músico em entrevista exclusiva ao SAPO Mag antes do festival que animou a ilha.

"Amanhã vou ter tempo para conhecer Malta", contou o rapper, destacando que a melhor parte de fazer digressões é "viajar pelo mundo e ver todas as pessoas que se sentem como tu" . "As pessoas só se querem divertir e escapar da rotina", defendeu o rapper, revelando que os concertos ao vivo não são "a parte favorita" do seu trabalho: "Fazer música é a melhor parte".

A celebrar 10 anos de carreira, French Montana começou a descobrir o mundo da música sozinho e guarda boas memórias do início "da viagem". "As minhas melhores memórias de quando comecei a minha carreira... era a minha paixão pela música. O quanto adorava música. Estava disposto a sacrificar o que fosse preciso para que as pessoas me ouvissem e estava disposto a apenas a fazer. Não tinha um plano B, era tudo o que tinha. E saber que tinha algo especial para o mundo ouvir... essa é a minha melhor memória", revelou o artista ao SAPO Mag.

créditos: MTV

"Fui apenas eu, apenas [influenciado] por mim. Adoro tanto a música que disse que me podia ver a fazer música para o resto da minha vida. Por isso, quando tive o clique, parei de praticar desporto e sai da escola", recordou o rapper. "Disse: é isto que tenho de fazer", frisou.

Com motivação de fazer música, Montana começou por trabalhar com amigos. "Lembro-me que fiz a minha primeira canção com um amigo meu. Ele tinha um estúdio no meio da sala de estar. O som não era bom e quando a fiz tinha apenas o meu walkmen. Depois voltei para o meu bairro, para o meu quarteirão, e deixei que todos os 'dealers' viessem ao escritório. Foi uma loucura", lembrou French Montana em conversa com o SAPO Mag no centro de Malta.

"Adoro partilhar a minha música. Acho que todos passámos pelas mesmas coisas na vida... ao partilhar as minhas experiências, faz com que as experiências de outras pessoas sejam mais fáceis", sublinhou o rapper que nunca se consegue desligar do trabalho: "Quando me afasto do trabalho, dou por mim a trabalhar. Quando me afasto da música para férias, estou a ouvir música para não me poder afastar dela. Adoro-a".

Apesar de não conseguir ficar sem pensar no trabalho, French Montana não tem dúvidas sobre o melhor sítio para passar férias. "Tenho boas recordações de Portugal. Adoro Portugal. Da última vez que lá estive, passei lá grandes momentos. Toquei em Lisboa uma vez só. Quero voltar. Adoro Portugal, é o meu local favorito para férias", confessou ao SAPO Mag.