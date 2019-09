À conversa com Todd Stashwick na Comic Con Portugal: “Sou vilão, mas sou um vilão jeitoso”

O norte-americano Todd Stashwick, ator, produtor, encenador, professor, escritor e criador de banda desenhada, está presente na Comic Con Portugal esta quinta-feira, dia 12, e sexta-feira, 13 de setembro.

Além do trabalho desenvolvido no teatro de improvisação, Stashwick trabalhou durante vários anos no "Late Night With Conan O'Brien", como parte do elenco fixo de atores de comédia. Na televisão, participou ainda em séries como "12 Macacos", "Gotham" e "The Originals".

A edição de 2019 da Comic Con Portugal arrancou esta quinta-feira, dia 12 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Durante quatro dias, o evento da cultura pop vai receber dezenas de convidados ligados ao mundo da televisão, do cinema, da banda desenhada, do cosplay e da música.

Para que acompanhe tudo, o SAPO Mag vai diariamente mostrar-lhe os melhores momentos e conversar com o público. Além disso, poderá acompanhar em direto as entrevistas com os convidados que vão marcar presença na Comic Con Portugal 2019.