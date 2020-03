Pelos países afetados pelo surto do novo coronavírus, tem sido pedido aos cidadãos que fiquem em casa. Como forma de passar melhor o tempo e de descontração, vários artistas e produtores têm criado canções ou remisturas sobre o COVID-19.

BANDEX: "FICAR EM CASA"

Por Portugal, o projeto Bandex criou um tema que junta frases da apresentadora Cristina Ferreira e da Diretora Geral da Saúde Graça Freitas.

"Bandex aconselha toda a gente a ficar em casa. Tal como a Diretora Geral da Saúde Graça Freitas, que resume três coisas que todos devemos saber sobre o COVID-19. Entretanto, Cristina Ferreira está indignada e critica aqueles que fazem festas no meio da crise. Bandex em isolamento a fazer serviço público", pode ler-se na descrição do vídeo.

A canção viral sobre o COVID-19

Rui Coelho, de Viana do Castelo, conquistou as redes sociais com a sua canção sobre o COVID-19. O vídeo partilhado nas redes sociais soma milhares de visualizações e de partilhas.

Já Rui Unas criou uma versão do tema original de Rui Coelho.

C.O.V.I.D. - "Deixa a Doença Passar"

Em casa, Piri, Tyoz, Hits Mike & Stego criaram um tema sobre o COVID-19. "Deixa a Doença Passar" foi partilhada este fim de semana nas redes sociais - veja aqui o vídeo completo.

"Coronavírus de Cardi B"

Cardi B fez um vídeo fala sobre o COVID-19. A forma como a rapper diz "coronavírus" tornou-se viral e inspirou um DJ a fazer uma remix.

Do Festival da Canção ao Tik Tok: Tomás Luzia

Tomás Luzia, jovem que participou no Festival da Canção 2020, também criou uma pequena canção sobre o COVID-19. O vídeo foi partilhado no Tik Tok - veja aqui.

Versão de "Medo de Sentir"... sobre o COVID-19

"Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves fizeram uma versão da canção vencedora do Festival da Canção 2020 - "Medo de Sentir" - adaptada à Pandemia do COVID-19", explica a produção do programa.