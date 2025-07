O escritor A. M. Pires Cabral venceu o Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa da Associação Portuguesa de Escritores (APE) pelo livro “Na morte de Erato" (editado pela Tinta-da-China), anunciou a organização na terça-feira.

O júri, constituído por Helena Buescu, José Cândido Oliveira Martins e Ana Isabel Soares, atribuiu o prémio por unanimidade e em primeira ronda, saudando "a coragem de recuperar uma certa poesia de pensamento sem o desvio melancólico da nostalgia, num discurso elegante e digno da obra do autor".

"O diálogo que o poeta estabelece com a musa moribunda, Erato, desenvolve-se como entre operários iguais do verbo poético, igualmente hábeis no manejo das suas diferenças. Trata-se de uma elegia despojada de tristeza ou saudosismo, que articula com destreza passos coloquiais com a elevação do verbo clássico", refere o júri na fundamentação.

O poeta e ficcionista A. M. Pires Cabral nasceu em Chacim, Macedo de Cavaleiros, em 1941, licenciou-se em Filologia Germânica, foi professor e animador cultural, responsável pela participação de Vila Real no Projeto 5.2 do Conselho da Europa ("Políticas Culturais nas Cidades") e coorganizador das Jornadas Camilianas de Vila Real.

Vencedor de diversos prémios literários, A. M. Pires Cabral publicou, na área da ficção, oito livros de contos e seis romances, enquanto na área da poesia, na qual se estreou em 1974, publicou até hoje 20 títulos.

O Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa, no valor de 12.500 euros, instituído pela APE e patrocinado pela Câmara Municipal de Faro e pela Fundação Millennium BCP destina-se a galardoar anualmente uma obra de poesia, em português, publicada integralmente e em primeira edição.

O Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa foi instituído em 2023 e, na sua primeira edição, que decorreu no ano passado, distinguiu o poeta João Luís Barreto Guimarães.