Em casa, devido à pandemia da COVID-19, Banksy não colocou a sua criatividade de quarentena e meteu mãos à obra... na sua casa de banho. O artista urbano anónimo partilhou na sua conta no Instagram o resultado da sua nova obra de arte em casa.

Os habituais ratos são os protagonistas da instalação artística - no total, a obra conta com nove ratos, expostos em diversas locais da casa de banho, a escalar prateleiras, em cima de rolos de papel higiénico ou pendurados no espelho.

"A minha esposa odeia quando eu trabalho a partir de casa", brinca Banksy na legenda da publicação nas redes sociais.