É a sétima criação do misterioso artista a aparecer esta semana na capital britânica e faz parte da série já apelidada de "Zoológico de Londres”.

De acordo com as fotografias da obra, Banksy parece ter usado uma tinta spray translúcida para transformar a guarita num grande aquário, no qual os peixes, que parecem piranhas, são pintados com mais pormenor do que nas suas criações anteriores.

São diferentes das silhuetas pretas com que deu vida a uma cabra, elefantes, um lobo, pelicanos e um gato na capital durante a semana.

A nova obra de arte apareceu a meio da manhã de hoje em Ludgate Hill, no coração da zona antiga de Londres, onde os agentes da autoridade não tardaram a chegar ao local para tirar fotografias e abrir um processo.

Num comunicado enviado aos meios de comunicação social antes de o próprio Banksy ter confirmado a autoria da obra, a polícia disse estar "ciente" dos "danos criminosos" causados a uma guarita em Ludgate Hill.

Estes peixes seguem a silhueta de um gato preto esticado que apareceu, no sábado, num cartaz em ruínas no bairro de Cricklewood, no noroeste de Londres.

As criações do fim de semana sucedem a outras, todas com animais, com que Banksy deleitou os seus seguidores nesta semana.

Na sexta-feira, o artista pintou dois pelicanos pescando um par de peixes por cima do restaurante de comida rápida Bonners Fish Bar, no bairro de Walthamstow . Um dos peixes foi pintado sobre o anúncio do restaurante de 'fish and chips'.

Um lobo pintado numa antena parabólica do bairro de Peckham, no sudeste de Londres, após o que um grupo de encapuzados subiu ao telhado para desmontar a antena, foi outra das obras pintadas por Banksy esta semana.

A série “animal” começou, na segunda-feira, no bairro de de Kew Green, em Richmond, com a pintura de uma cabra sobre rochas, a que se seguiram elefantes a espreitarem numa janela em Chesea e três macacos pendurados numa estação de metro perto do mercado de Brick Lane.

Banksy é conhecido por reivindicar questões ligadas com problemas sociais, políticos e ambientais e as suas obras estão altamente cotadas chegando a atingir dezenas de milhões de euros em leilões.