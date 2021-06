Ana Moura anunciou uma mudança radical na sua carreira, abandonando todas as estruturas que a acompanhavam. Paralelamente aos preparativos do novo disco, a cantora regressa aos palcos este sábado, 19 de junho, para um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa. Na semana seguinte, no dia 25, a cantora sobe ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Veja no vídeo a conversa de Ana Moura com o SAPO Mag.

