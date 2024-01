Ana Castela foi uma das grandes estrelas da música brasileira em 2023 e viu a sua popularidade aumentar.

Em entrevista à Splash, no Universo Alegria, em Porto Alegre, a cantora confessou que tenta sempre manter os pés no chão.

"Finjo que não sou famosa. Acho que é assim que a gente lida. Não uso essas palavras, mas tento lidar com essa fama toda. Para termos essa fama, temos que trabalhar muito para conseguir e a gente trabalha demais", frisou.

"Para levar isso com muita leveza, eu tento ser a Ana Flávia mesmo", acrescentou.

Ana Castela atuou em maio de 2023 no North Festival, no Porto. Este ano, a cantora vai subir ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 4 de outubro de 2024. No dia seguinte (5 de outubro), a brasileira atua na Altice Arena, em Lisboa.

Veja a conversa da artista brasileira com o SAPO Mag.