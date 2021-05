O evento organizado ela CITY - Conventions In The Yard "surge renovado e com muitas novidades", pode ler-se no comunicado enviado esta sexta-feira.

"Será um evento diferente dos anteriores. Queremos trazer uma nova esperança, através de momentos felizes e várias surpresas neste reencontro com os fãs da cultura pop, num evento que volta a ocorrer em dezembro, tal como já tínhamos feito nas primeiras quatro edições. Vamos proporcionar aos visitantes e indústria, o melhor dos 2 mundos, num formato híbrido onde poderão tirar partido dos espaços indoor e outdoor", avança Paulo Rocha Cardoso, Diretor Geral da Comic Con Portugal, em comunicado.

Numa área total de cerca 110 mil m2, a experiência do público estará concentrada num espaço híbrido, englobando a Altice Arena e toda a sua área circundante exterior, onde estarão instalados auditórios, o Mercado Geek, exposições, ativações direcionadas ao momento do ano em que decorrerá o evento, assim como várias diversões para toda a família.

créditos: Ana Castro

A Comic Con Portugal é o maior evento de Cultura Pop em solo português, que aborda uma grande variedade de temas, nomeadamente Cinema & TV, Banda Desenhada & Literatura, Gaming, Pop Asia & Área Comercial, Mundo do Cosplay, New Media, Música, CCPT Experience e Comic-Con Kids.

A última edição, em 2019, contou com mais de 140.000 visitantes, que puderam ver e interagir com convidados nacionais e internacionais de várias áreas da Cultura Pop. Em 2020, decorreu a Comic Con Portugal Celebration, um evento digital que contou com mais de 32 horas de emissão de vários conteúdos exclusivos deste universo, desde estreias e antestreias de filmes e séries, entrevistas a convidados nacionais e internacionais, painéis, lives no instagram da Comic Con Portugal, entre outros.

Os bilhetes para a edição de 2021 já estão disponíveis no site oficial do evento em Comic Con Portugal, nas modalidades de Bilhete Diário e Passe Geral (para os 4 dias). De modo a celebrar o dia da Criança, a Comic Con Portugal irá lançar uma campanha especial, onde na compra de um bilhete de adulto, será oferecido um bilhete de criança, dos 6 aos 11 inclusive. Esta campanha será válida apenas durante as 24 horas do dia 1 de junho.